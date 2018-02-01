Талые воды подтопили дома еще в нескольких районах Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Службы ЧС Алматинской области переведены на усиленный режим работы в связи с паводковой ситуацией в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наибольшее количество подтопленных дворов наблюдается в Талгарском, Илийском, Енбекшиказахском, Карасайском и Жамбылском районах, а также в городе Талдыкорган. Весь гарнизон Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области переведен на усиленный вариант несения службы. Три оперативные группы из числа структурных и подведомственных ДЧС в количестве 17 человек направились в вышеперечисленные районы области для организации и проведения ликвидации последствий подтоплении», - сообщил официальный представитель ДЧС Алматинской области Азамат Журтбаев.

Сообщается, что с 24 февраля по области зарегистрировано 17 случаев подтопления дворов и улиц от таяния снега. Подтоплено 66 дворовых территорий. Проведением расчистки арычных систем, отсыпки насыпей по отводу и откачки воды занимались порядка 150 человек с местных исполнительных органов, порядка 60 человек с ДЧС области. Использовалось 60 единиц техники и 20 мотопомп. Откачено более 407,5 кубометра воды.





Накануне в ДЧС также поступили сообщения о подтоплениях еще 130 дворовых территорий. Отмечается, что в основном интенсивное таяние снега происходит во второй половине дня.













«В результате глубокого промерзания грунта и засоренности арычных сетей, а в некоторых местах и вовсе ее отсутствие, а также из-за нарушения правил застройки происходит подтопление дворовых территории частных жилых домов. В настоящее время формированиями местных исполнительных органов и силами ДЧС Алматинской области производится расчистка арычных систем, каналов, отсыпка насыпей по отводу воды и откачка воды из подтопленных дворов», - отметил А.Журтбаев.

В ведомстве просят граждан отнестись с пониманием к природным явлениям и во избежание подтопления наладить и расчистить арычную систему в округе своего участка.