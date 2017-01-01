Талисманы ЭКСПО-2017 сделают красивее  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Маскоты международной выставки «ЭКСПО-2017» - Сауле, Молдир и Куата - отреставрируют с учетом замечаний общественности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотим просто учесть все замечания людей, отреставрировать и потом уже развесить, чтобы они достойно украшали наш город. Негативная реакция пошла после того, как было повреждение (я не хотел бы комментировать, умышленное оно или неумышленное), вопрос в том, что мы оперативно отреагировали, попросили спонсора учесть те замечания, которые возникли у людей: кому-то не понравилась улыбка или форма глаз, это ведь производство», - сообщил журналистам директор департамента маркетинга и продвижения нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Аллен Чайжунусов.







Также он рассказал о том, почему талисманами ЭКСПО не стали образы, выбранные казахстанцами в 2014 году. Тогда за лучший дизайн проголосовали свыше 20 тысяч человек. Наибольшее количество голосов набрал маскот «Тенгри и Бөрі» - 3705 голоса. В тройку сильнейших также вошли талисманы «Кунсулу, Бобек и Улан» (3198 голосов) и «Кунсулу, Дауылхан и Толкынай» (3019 голосов).







«История конкурса мне знакома. Этот конкурс проводился, потом компания, которая представляла тех маскотов, которых выбрала общественность, снялась с конкурса. Поэтому итоги конкурса были аннулированы на тот момент, потому что победитель снял свою заявку с участия. Он официально был признан победителем, но потом отозвал свою заявку. Есть такое понятие, как авторские права, тем более та компания попросила не использовать их материалы в качестве основы для маскотов», - разъяснил Чайжунусов.

Напомним, маскоты Сауле, Молдир и Куат, олицетворяющие энергию Солнца, Воды и Земли, а вместе - Энергию будущего, в народе уже прозвали «страшно красивыми» и придумали немало шуток по этому поводу.

