Талгат Жайлауов продолжит карьеру в «Барысе»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нападающий сборной Казахстана Талгат Жайлауов вернулся в Астану, сообщает sports.kz.

Талгат Жайлауов расторг контракт с «Торпедо», и продолжит карьеру в столичном «Барысе». В прошедшем сезоне Талгат Жайлауов сыграл в 29 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, забросив 14 шайб и 9 раз выступив в качестве ассистента. В 21 игре плей-офф Талгат набрал 8 очков (4 шайбы и 4 голевые передачи).

На основе договора о спортивном сотрудничестве состав «Торпедо» пополнит центрфорвард Дмитрий Гренц (1996 г. р), являющийся воспитанником усть-каменогорского хоккея.

Отметим, что Талгат Жайлауов также начинал играть в хоккей в Усть-Каменогорске.



фото: Kapital.kz