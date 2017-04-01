Талгат Мусабаев поделился впечатлением от фильма «Время первых»  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский космонавт Талгат Мусабаев поделился впечатлением от просмотра фильма «Время первых», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Посмотрел фильм на одном дыхании, впечатлен работой создателей фильма, актеров, авторов и исполнителей проекта казахского дубляжа. Алексей Архипович - это действительно легенда, человек, который первым в мире вышел в открытый космос. Он был и остается моим учителем в космосе. Леонов оказывал поддержку с первых дней моего появления в Центре подготовки космонавтов, был куратором во всех трех моих полетах в космос», - сказал Талгат Мусабаев.



Делясь впечатлениями от просмотра, Талгат Мусабаев признался, что очень переживал и понимал главного героя фильма, которому пришлось ценою жизни и смерти «опробовать» открытый космос. Талгат Мусабаев имеет статус первого казаха, совершившего выход в открытое космическое пространство. В общем он выполнил семь выходов в космос общей продолжительностью 41 час 15 минут.

«Считаю очень успешным кинопроект «Время первых», который будет большим подспорьем в пропаганде пилотируемой космонавтики, сути работы космонавта. И очень важно, что есть казахская версия реальной истории освоения космоса, это нужно для будущих поколений», - отметил советник Президента Казахстана Талгат Мусабаев.

Показ фильма «Время первых» посетили советник президента РК, летчик - космонавт Талгат Мусабаев и вице-президент АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», летчик-космонавт Айдын Аимбетов.















