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Талгат Мусабаев поделился впечатлением от фильма «Время первых»

Талгат Мусабаев поделился впечатлением от фильма «Время первых»
6 Апреля 2017 13:43 665

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский космонавт Талгат Мусабаев поделился впечатлением от просмотра фильма «Время первых», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Посмотрел фильм на одном дыхании, впечатлен работой создателей фильма, актеров, авторов и исполнителей проекта казахского дубляжа. Алексей Архипович - это действительно легенда, человек, который первым в мире вышел в открытый космос. Он был и остается моим учителем в космосе. Леонов оказывал поддержку с первых дней моего появления в Центре подготовки космонавтов, был куратором во всех трех моих полетах в космос», - сказал Талгат Мусабаев.

Делясь впечатлениями от просмотра, Талгат Мусабаев признался, что очень переживал и понимал главного героя фильма, которому пришлось ценою жизни и смерти «опробовать» открытый космос. Талгат Мусабаев имеет статус первого казаха, совершившего выход в открытое космическое пространство. В общем он выполнил семь выходов в космос общей продолжительностью 41 час 15 минут.

«Считаю очень успешным кинопроект «Время первых», который будет большим подспорьем в пропаганде пилотируемой космонавтики, сути работы космонавта. И очень важно, что есть казахская версия реальной истории освоения космоса, это нужно для будущих поколений», - отметил советник Президента Казахстана Талгат Мусабаев.

Показ фильма «Время первых» посетили советник президента РК, летчик - космонавт Талгат Мусабаев и вице-президент АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», летчик-космонавт Айдын Аимбетов.

 



Талгат Мусабаев поделился впечатлением от фильма «Время первых» 
Талгат Мусабаев поделился впечатлением от фильма «Время первых» 
Талгат Мусабаев поделился впечатлением от фильма «Время первых» 
Талгат Мусабаев поделился впечатлением от фильма «Время первых» 
Талгат Мусабаев поделился впечатлением от фильма «Время первых» 
Талгат Мусабаев поделился впечатлением от фильма «Время первых»  

Ключевые слова: Астана, Освоение космоса,
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