Талдыкорганцы ищут уехавшую в Алматы мать шестерых детей 

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Талдыкорганцы ищут мать шестерых детей, уехавшую в Алматы в поисках работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Недавно на странице «Талдыкорганец» в Facebook появилось сообщение о том, что «детям, оставшимся без родительского попечения, нужна помощь». Представители акимата Талдыкоргана отправились по указанному в сообщении адресу и выяснили ситуацию.









По указанному адресу находились женщина пенсионного возраста Камила Калиева, ухаживающая за шестерыми внуками. По ее словам, родители детей в поисках работы еще 16 декабря уехали в Алматы. Через три дня сын вернулся, не найдя работы, а невестка до сих пор не вернулась, и от нее нет вестей. В связи с этим объявлен розыск матери этих детей.



Старший из детей, 2004 года рождения, младший родился в 2012 году. Семья арендует две комнаты за 10 тысяч тенге. В доме не было топлива, но исполняющий обязанности акима Талдыкоргана Аскар Тутыбаев дал соответствующее поручение, и топливо доставлено. Также оказана помощь продовольствием, семье переданы постельные принадлежности и теплая одежда.









«Я ни у кого помощи не просила, но благодарна тем, кто оказывает помощь детям. Пусть сделанное добро вернется к ним сторицей», - сказала К.Калиева.









Положение этой семьи взято под прямой контроль акиматом Талдыкоргана. Четверо из детей учатся в школе №25, их обеспечили бесплатным горячим питанием. В рамках акции «Дорога в школу» они также обеспечены одеждой и учебными принадлежностями.





