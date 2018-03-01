Такую ипотеку население ждало давно - Союз строителей РК об инициативе Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев поделился своим мнением по поводу инициативы Президента РК об улучшении условий жилищного кредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Такая ипотека - это то, чего давно ждало население, строители. Я уже говорил ранее, что сегодня у населения денег нет, а потребности в жилье много. И по этой причине строительный рынок немного «присел». Теперь же, с выделением ипотеки под 7% годовых и с первоначальным взносом в 20% сроком на 25 лет - это большой стимул», - считает Т. Ергалиев.

При этом глава Союза отметил, что правильную инициативу теперь необходимо грамотно реализовать.

«Сама идея очень хорошая. Главное - чтобы этот механизм был правильно отработан Правительством в лице Нацбанка и другими банками в том числе. Чтобы не ввели дополнительные документы, которые могли бы притормозить реализацию данной инициативы. Нужно, чтобы это происходило быстро, и любой, имеющий 20% от суммы, мог взять ипотечный кредит и оформить жилье в том доме, где пожелает», - отметил, он.

По словам Т. Ергалиева, существует риск, что чиновники будут бояться брать ответственность на себя и перестраховываться.

«И такие страховочные мероприятия могут дополнительно забюрократизировать процесс, затянув сроки выдачи кредита. Еще раз повторю: идея отличная, главное - осуществить ее правильно и быстро», - заключил он.