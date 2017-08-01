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Таджикским школьникам запретили носить бороды

Таджикским школьникам запретили носить бороды
16 Августа 2017 21:56 218

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Таджикистане школьникам запретили носить бороды и длинные волосы. Соответствующие рекомендации по форме учащихся опубликованы на сайте министерства образования и науки страны, передает Лента.ру.

В ведомстве отметили, что соблюдение этих правил обеспечит равенство учащихся в образовательном учреждении.

«Одежда должна быть изготовлена из хлопчатобумажной, шерстяной и шелковой ткани. С целью недопущения вреда здоровью учащихся, следует воздержаться от использования синтетической ткани», - говорится в инструкции.

Девочкам в школах запрещается ношение сатра (хиджаба), мини и узких юбок. Также не разрешается иметь более одной серьги в ухе, украшения на носу, шее и бровях, яркий макияж. Допускается ходить на уроки в национальных платках и тюбетейках.

И мальчикам, и девочкам не позволяется носить в школе рваные джинсы, футболки с рекламными надписями или с изображением государственной символики других стран. Спортивные костюмы допускаются только во время занятий физкультурой или проведения субботников.

Кроме того, мальчикам нельзя иметь длинные ногти, носить серьги и кольца.

На праздники школьникам рекомендуют носить протокольную одежду: темного цвета костюмы (девушкам - юбки ниже колена), такого же цвета обувь, белые рубашки, галстуки.

Министерство образования советует покупать школьную форму у отечественных производителей.

Ключевые слова: Таджикистан,
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