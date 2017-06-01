Таджикистан предложил Казахстану стать центром распространения дешевой энергии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонзода Усмонали считает, что Казахстану по силам создать единый рынок Россия-Казахстан-Центральная Азия и распространять дешевую таджикскую гидроэлектроэнергию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одно из пожеланий, чтобы KEGOC (оператор единой электроэнергетической системы Казахстана - прим. авт.), имея большие возможности, создал единый рынок Россия-Казахстан-Центральная Азия. Мы могли бы на этом рынке работать и максимально эффективно использовать те ресурсы, которые есть в регионе. Зачем вам, например, использовать летом уголь, когда можно использовать избыток гидроресурсов Таджикистана. Мы бы хотели, чтобы энергетики Казахстана взяли на себя инициативу и создали региональный рынок», - сказал Усмонали в ходе пресс-конференции в медиацентре ЭКСПО-2017 в Астане.





В летний период республика производит огромное количество гидроэлектроэнергии и ощущает ее избыток. По словам директора экспозиции Таджикистана на ЭКСПО Одила Сангова, ежегодно республика теряет более 250 млн долларов, не зная, куда продавать электроэнергию. Потенциал ежегодного производства составляет 527 млрд киловатт в час, из них освоено всего 4-5%.

«Себестоимость одного киловатта составляет 2 цента. В это трудно поверить, но это так», - отметил он.

«Мы были бы рады передавать энергию в Центральную Азию, где используется жесткое сырье, тот же газ, уголь. Можно экономить и использовать дешевую и в то же время экологически чистую энергию», - добавил министр.

Сегодня Таджикистан продает порядка 1,5 млрд киловатт часов электроэнергии в течение пяти месяцев Афганистану.



