Свыше 7 тысяч тонн сладостей выпустили за месяц казахстанские кондитеры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В январе 2018 года казахстанские кондитеры выпустили более 7 тысяч тонн сладостей, что на 10,5% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее, передает energyprom.kz.

Наибольшие объемы производства сконцентрированы в Алматы - 54,8% от РК, 3,9 тыс. тонн, сразу +26,1% за год (фабрика «Рахат»). Также среди лидеров - Костанайская область (34,8% от РК, 2,5 тыс. тонн, немного меньше, чем в январе 2017, минус 1,5%). В области работает еще одна крупнейшая компания сектора - «Баян-Сулу». Еще 4,3% производства пришлось на Южно-Казахстанскую область (здесь функционирует филиал АО «Рахат» - «Рахат-Шымкент») и 4% - на Алматинскую область (среди крупных производителей региона - например, ТОО «Хамле»).





По итогам прошлого года местные производители обеспечили 55,9% спроса на сладости.

Примечательно, что объемы реализации на внутреннем рынке Казахстана выросли лишь на 6,4%, в то время как экспорт - сразу на 29,3%.

Также на внутреннем рынке в розничных точках продаж фруктово-ягодная карамель подорожала на 0,3% за месяц, и на 9,8% - за год, до 650 тг. за кг по итогам января 2018. Прочие конфеты, неглазированные шоколадом, выросли в цене на 0,2% за месяц и на 10,4% за год, до 978,1 тг. за кг.

Примечательно, что сахар-песок подешевел в рознице на 3% за месяц и сразу более чем на 20% - за год.