Свыше 25 тысяч кинолент советского Казахстана переведут в цифровой формат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Свыше 25 тысяч кинолент Казахстана советского периода переведут в цифровой формат до конца 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В госфильмофонде Казахфильма хранится очень большое количество кинохроники советского периода: художественных фильмов, анимационных, документальных. Это все хранится в кинопленках (...). 25 тысяч коробок, в каждой коробке по 12 кинопленок, то есть это свыше 25 тысяч кинолент», - сообщил генеральный директор Казахского научно-исследовательского института культуры Андрей Хазбулатов в кулуарах обсуждения Послания народу Президента РК.

Все цифровые версии кинопленок будут храниться в специальном госфильмофонде. Часть из них будет транслироваться на отечественных телеканалах для популяризации достижений казахстанского кино.

По его мнению, это будет существенным вкладом в реализацию Послания Нурсултана Назарбаева по вопросам развития цифровой индустрии.