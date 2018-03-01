Свыше 15 крупных информагентств мира получают новости о Казахстане от Казинформа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» подписало 18 меморандумов с зарубежными информационными агентствами в 2017 году, передает корреспондент агентства.

«В прошлом году нами реализовано 18 специальных проектов, заключено 18 международных меморандумов. Сегодня Казинформ активно присутствует на лентах крупнейших агентств, как ТАСС, Синьхуа, Anadolu Ajansı, Yonhap, Kyodo, IRNA (Islamic Republic News Agency)», - сообщил генеральный директор МИА «Казинформ» Аскар Умаров, выступая сегодня на пресс-конференции в СЦК.

По данным гендиректора, посещаемость сайта за прошлый год выросла на 21% и составила почти 28 миллионов пользователей. Он напомнил, что в настоящее время новости сайта читают пользователи из 227 стран. Контент распространяется на казахском, русском, английском и китайском языках.

«В прошлом году мы запустили новый формат видеоновостей KazLiveInform. Мы расширяем видеоконтент, который вырос на 10%. В конце ноября 2017 года запущен новый портал SportInform, который сейчас начинает набирать свою аудиторию. Пока он выходит на двух языках - русском и казахском, планируется версия на английском. Проект реализуется на деньги инвесторов, и там нет государственных вложений. В 2017 году Казинформ также запустил первую флеш-игру, которую можно найти в Playmarket и Appstore. Она называется «Сакральный Казахстан» и несет в себе информационно-просветительскую миссию», - отметил глава агентства.





В этом году, по словам Аскара Умарова, планируется реализовать проект экономической ленты новостей на четырех языках. «Причем наши партнеры и китайские, и российские, и турецкие тоже хотят активно в этом участвовать. У них есть подобные проекты, наши партнеры желают работать над ними совместно», - подчеркнул глава агентства.

Также в 2018 году планируется реализация страновых проектов «Место на карте» (еженедельно на портале публикуются фоторепортажи из регионов), «Уникальный Казахстан» (демонстрация малоизвестных мест, предприятий, объектов, людей со всего Казахстана), «100 новых лиц» (формирование контента в формате story о людях, вошедших в список 100 новых лиц).