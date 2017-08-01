Свыше 1 млрд тенге выделено в Мангистау на школьные учебники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Мангистау на покупку школьных учебников выделили более миллиарда тенге, пишет Лада.кз.

До 25 августа книги должны доставить в школы региона. Новые учебники закупили для учеников вторых, пятых и седьмых классов. Об этом рассказала Зейнеп Тастемирова, руководитель управления образования Мангистауской области.

На обеспечение школ учебниками из местного бюджета выделили один миллиард 63 миллиона 995 тысяч тенге. Проблем с наличием книг в школах, как сообщила Зейнеп Тастемирова, быть не должно.

- В этом году по обновленной программе будут заниматься учащиеся вторых, пятых и седьмых классов, поэтому новые учебники мы закупаем в эти классы. А также дополнительно учебники для первых классов и художественную литературу. С нашим регионом работают 18 издательств, поэтому проблем с учебниками быть не должно. Но если вопросы у родителей все же возникнут, мы их оперативно решим. Бывают проблемы из-за ежегодного увеличения числа учащихся: в некоторых школах возникает дефицит книг. Но мы в таких ситуациях обмениваемся учебниками с другими школами, где учебников достаточно, - говорит Зейнеп Тастемирова.

Обновленная программа, по словам руководителя управления образования области, вводится в классах, переходящих на 12-летнее образование.

- В 2016 году по обновленной школьной программе уже стали учиться все первоклассники. Они занимаются по новым учебникам, программам. У них пятидневная учебная неделя. Ожидается, что к 2019-2020 учебному году школы Казахстана перейдут на 12-летнее образование. Мы почти полностью подготовили учителей к переходу, - отметила Зейнеп Тастемирова.

Напомним, ранее Светлана Тулебаева, руководитель актауского городского отдела образования сообщила, что с 2019 года в обязательном порядке в первые классы пойдут дети, которым до 1 сентября исполнилось шесть лет.

В новом учебном году первоклассников Актау не будут обеспечивать бесплатной школьной формой.