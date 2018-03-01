Светлана Жакупова: Время устраивающих на работу «дяди» и «тети» давно прошло

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какие стандарты социального обеспечения развитых стран применяет у себя Казахстан? Почему в стране не будет иждивенчества? И будут ли матери-опекуны получать пожизненное пособие по уходу за инвалидом? Об этом и другом в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

- В своем первом интервью после назначения министр Мадина Абылкасымова сообщила, что будет приближать социальное обеспечение казахстанцев к уровню развитых стран. Какие именно стандарты могут подойти Казахстану?

- В развитых странах социальных стандартов очень много. Некоторые уже действуют в наших реалиях. Например, при выходе на пенсию, пенсия должна замещать утраченный доход в пределах 40%. Так, если вы зарабатывали 100 тысяч, то пенсия у вас должна быть не менее 40 тысяч тенге. Сегодня Казахстан обеспечивает замещение доходов в пределах 46%.

Есть стандарт в обеспечении семей, живущих ниже черты бедности. В странах ОЭСР, в частности во Франции, адресная социальная помощь оказывается только при условии, если трудоспособные члены семьи работают.

С 1 января 2018 года мы внедрили адресную социальную помощь нового формата. Семьи, которые имеют трудоспособных членов, должны заключать социальный контракт и на его основании должны обеспечивать постоянный источник дохода. Несмотря на то, что член семьи будет приносить в семью зарплату, мы продолжаем выплачивать адресную социальную помощь. И если в семье, например, есть ребенок-инвалид, который требует особых условий, то соответственно есть и меры социальной адаптации.

Стандарты, обозначенные в социальной сфере, постепенно внедряются. И с приходом нового министра, возможно, будут выработаны новые меры и подходы. Поэтому нужно дать время Минтруда и министру.

- Есть ли нововведения, которые пока остаются в планах? Или все уже реализовано?

- В будущем мы планируем уйти от процедур госзакупок тех или иных средств, тех же кресел-колясок, например. Или в части предоставления меры реабилитации в виде санаторно-курортного лечения. В этих случаях право выбора поставщика будет за человеком. Здесь должна быть готовность не только самого министерства, но и населения, и поставщиков услуг.

- Есть мнение о том, что с улучшением социального обеспечения возрастет иждивенческое настроение. Что Вы об этом думаете?

- Я расскажу, почему не будет иждивенчества. Представьте, человек отказывается от трудоустройства и говорит, что его не устраивает работа, которую мы ему нашли, и он хочет зарплату сразу в 200 тысяч тенге, не имея на то компетенции. Тогда мы вынуждены будем снижать назначенный размер выплат до 50% всем трудоспособным членам семьи за исключением детей и матери, ухаживающей за ними. В случае, когда он работал, но потом отказался и ему на 50% снизили выплаты, он принимает решение уйти вообще, выплаты прекращаются на все 100% за исключением мамы и детей. Соответственно, он уже экономически простимулирован для того, чтобы все-таки пойти работать. Если же нет, то трудоспособные члены семьи готовы будут воздействовать на него, чтобы самим не терять выплаты.





Многие ссылаются на то, что нет рабочего места, или для того, чтобы устроиться на работу, нужно иметь дядю или тетю, которые устроят «по звонку». Это время давно прошло.

Мы реализовали электронную биржу труда. Там размещено 65 тысяч резюме и 19 тысяч вакансий. Это показывает большую конкуренцию. Если вы когда-то могли устроиться на работу с дипломом колледжа, то теперь требования работодателей совсем иные. Чтобы быть конкурентоспособным, нужно быть на плаву, учиться, совершенствоваться, проходить повышение квалификации.

И мы будем содействовать этому. В рамках цифровизации мы должны перейти на проактивный формат оказания услуг. Это означает, что не человек должен бежать в центр занятости за работой, а мы должны постучаться к нему домой и сказать: «У вас малообеспеченная семья, в семье не трудоустроен отец, совершеннолетний ребенок, у которого нет образования. Давайте мы с вами заключим социальный контракт, который позволит вашему папе трудоустроиться на работу, вашему сыну получить образование с последующим трудоустройством. Мы вам еще и пособия назначим». Вот это стандарт.

В прошлом году, когда мы планировали внедрение адресной социальной помощи, подсчитали, что порядка 350 тысяч семей будут нуждаться в нашей помощи. Мы знаем буквально каждую семью, ее состав, место проживания, чтобы прийти к ней и предложить помощь.

- Есть вопросы, которые дают о себе знать из года в год. Сколько матерей-одиночек в стране и на какую государственную помощь они могут рассчитывать?

- Матерей-одиночек в Казахстане более 82 тысяч. Я не говорю о тех семьях, которые утратили своего кормильца.



Более 170 тысяч семей не имеют кормильцев. Либо отец один воспитывает детей, либо мама воспитывает одна после ухода из жизни супруга (супруги). Меры поддержки заключаются в выплате государственных социальных пособий по утере кормильца. Размер выплаты зависит от количества иждивенцев в семье. А если ушедший кормилец являлся участником системы социального страхования, то будет и вторая выплата из госфонда социального страхования. Здесь стандарт, как в пенсионной системе. Базовый уровень выплаты гарантирован Конституцией и идет из республиканского бюджета. А второй обязательный уровень - это как-раз таки выплаты из госфонда социального страхования. Семья, в которой кормилец никогда не работал, будет рассчитывать только на госпособие, гарантированное Конституцией. А семья, которая имела работающего кормильца, перечислявшего взносы в фонды, будет иметь выплаты из двух уровней - базового и выплаты из госфонда соцстрахования. Пенсионные взносы ушедшего кормильца будут наследоваться в соответствии с действующим законодательством.

Для того, чтобы поддержать и стимулировать рождаемость, в будущем будут выработаны определенные меры. В этом плане у Мадины Ерасыловны (Абылкасымова, министр труда и социальной защиты населения РК - прим. агентства) есть определенные подходы. Пока мы будем работать над концепцией. В дальнейшем министр их озвучит.

- Остро стоит вопрос по матерям-опекунам детей с ограниченными возможностями. Насколько они защищены? Будет ли им выплачиваться пособия по уходу за детьми-инвалидами, достигшими совершеннолетия?





- Хороший вопрос. До сегодняшнего дня мы платили только мамам, которые воспитывали детей до достижения ими 18-летнего возраста. Но Глава государства в своем нынешнем послании отметил, что нужно заботиться о матерях, которые продолжают заботиться об инвалидах после совершеннолетия. Сейчас мы хотим внести изменения в законодательство с тем, чтобы лица, воспитывающие инвалидов с детства первой группы, имели право на пожизненные выплаты. Республиканская бюджетная комиссия уже одобрила данные подходы, и соответственно, они будут получать в пределах 29 тысяч тенге.

Кроме того, мы не ограничиваемся денежной поддержкой. Если этому ребенку или просто лицу с ограниченными возможностями необходимы иные меры поддержки и социальной адаптации, скажем, гигиенические средства, кресла-коляски, то все это предоставляется совершенно бесплатно за счет госбюджета.

- Вы уже немного затронули тему цифровизации в Минтруда. Каким образом этот процесс повысит осведомленность казахстанцев о соцподдержке и госвыплатах?

- У нас несколько больших проектов, которые реализуются в рамках «Цифрового Казахстана». О первом я упомянула ранее, это электронная биржа труда. Раньше, чтобы трудоустроиться, человек ходил в частные агентства занятости и платил за это не менее 5 тысяч тенге. Работодатель также искал себе работника, пользуясь услугами частных агентств и оплачивая от 20 тысяч. Когда мы анализировали рынок, то ужаснулись. Но этот банк данных, который имеет одно частное агентство занятости, не покрывает потребностей всех работодателей. Центры занятости населения также оторваны от тех работодателей, которые ходят в частные агентства занятости. А вот цифровая платформа электронной биржи труда позволила всех объединить в одной точке. Сегодня 199 наших центров занятости подключены к электронной бирже труда, 35 частных агентств занятости активно сотрудничают с этой системой. За период пилотного действия уже трудоустроено 19 тысяч человек. Я считаю, что это хорошие результаты.

В Казахстане ежегодно более 2,2 миллионов человек находятся в свободном поиске работы. Центры занятости могут охватить всего лишь 10% из этого числа, то есть порядка 220 тысяч человек. Электронная биржа труда способна охватить более 20% - 500 тысяч. До конца первого полугодия мы планируем запустить мобильное приложение, когда посредством смартфона можно будет размещать резюме, получать информацию.

Еще один проект - модернизация системы социально-трудовой сферы, которая предусматривает новые подходы такие, как проактивное оказание услуг. Например, услуга по установлению инвалидности. Сегодня человек идет на медико-социальную экспертизу, проходит освидетельствование. С прошлого года уже не нужно ходить в ЦОН и подавать заявление, чтобы ему назначили выплату. Теперь же мы исключаем приход этого человека на медико-социальную экспертизу. Все данные о нем формируются в системе здравоохранения. Врачебная комиссия должна будет заполнить и оцифровать полностью свою часть бланка. После - документ приходит в нашу систему, проходит деперсонификацию, а независимые эксперты уже получают обезличенную информацию. Таким образом, мы боремся с коррупционной составляющей в этой услуге. Эксперт не видит человека, он видит только одни показатели организма этого пациента и выносит решение. Как только выносится решение, отправляется SMS-сообщение о том, что ему установлена инвалидность такой-то группы и просьбой сообщить свой банковский счет. Тот сообщает свой банковский счет, и мы на этот счет в автоматическом режиме уже перечисляем выплату по инвалидности.

То же и с пенсией, когда уйдет солидарная система, назначение пенсионных выплат будет автоматически. К вам придет SMS с текстом: «Уважаемый (имя, отчество), поздравляем Вас с достижением пенсионного возраста! Сообщите Ваш банковский счет, вам назначена пенсия».

Сегодня проактивная услуга в пилоте, есть шероховатости из-за неготовности информационных систем некоторых госорганов.

Или вот, женщина рожает ребенка и оформляет свидетельство о рождении в автоматическом режиме. Система зарегистрировала акт гражданского состояния, как рождение, данные попадают в нашу информационную систему, соответственно, мы направляем SMS-сообщение с поздравлением и просьбой сообщить банковский счет для перечисления пособий.

- Спасибо Вам за интервью!