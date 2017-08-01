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Свадебный кортеж нарушил ПДД на дорогах Каскелена

Свадебный кортеж нарушил ПДД на дорогах Каскелена
20 Августа 2017 19:20 134

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участники свадебного кортежа грубо нарушили правила дорожного движения в Каскелене, сообщает patrul.kz.

Видео, где участники свадебного кортежа в городе Каскелен ездили по центральным улицам и громко оповещали всех о своем празднике, зафиксировал видеорегистратор одного из случайных свидетелей.

«Молодые люди не просто катались в колонне нарядно оформленных машин, а высунулись со всех окон трех автомобилей и громогласно делились с каскеленцами своей радостью»,- отмечает портал.

Отметим, что одна из автомашин двигалась без государственного регистрационного номера.

Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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