Свадебный кортеж нарушил ПДД на дорогах Каскелена
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участники свадебного кортежа грубо нарушили правила дорожного движения в Каскелене, сообщает patrul.kz.
Видео, где участники свадебного кортежа в городе Каскелен ездили по центральным улицам и громко оповещали всех о своем празднике, зафиксировал видеорегистратор одного из случайных свидетелей.
«Молодые люди не просто катались в колонне нарядно оформленных машин, а высунулись со всех окон трех автомобилей и громогласно делились с каскеленцами своей радостью»,- отмечает портал.
Отметим, что одна из автомашин двигалась без государственного регистрационного номера.
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