Свадебный кортеж нарушил ПДД на дорогах Каскелена

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участники свадебного кортежа грубо нарушили правила дорожного движения в Каскелене, сообщает patrul.kz.

Видео, где участники свадебного кортежа в городе Каскелен ездили по центральным улицам и громко оповещали всех о своем празднике, зафиксировал видеорегистратор одного из случайных свидетелей.



«Молодые люди не просто катались в колонне нарядно оформленных машин, а высунулись со всех окон трех автомобилей и громогласно делились с каскеленцами своей радостью»,- отмечает портал.



Отметим, что одна из автомашин двигалась без государственного регистрационного номера.



