Суши-бар «заминировали» в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Район по улице Панфилова в Алматы перекрыли полицейские, пожарные и скорая помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По предварительной информации, неизвестный сообщил о взрывном устройстве в доме №75, где расположен магазин и суши-бар.
«Поступила информация о взрывном устройстве в помещении суши-бара, расположенного на пересечении улиц Макатаева и Панфилова. Экстренными и оперативными службами города были проведены проверочные мероприятия. В том числе была осуществлена эвакуация персонала и посетителей. В результате информация о взрывном устройстве не подтвердилась, по данному объекту был дан отбой», - сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
Также неизвестный сообщил еще об якобы заложенном взрывном устройстве на пересечении улицы Суюнбая и Баянаульская.
Оперативные подразделения полиции Алматы занимаются поиском человека, который сообщил данную информацию.
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