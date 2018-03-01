Суши-бар «заминировали» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Район по улице Панфилова в Алматы перекрыли полицейские, пожарные и скорая помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По предварительной информации, неизвестный сообщил о взрывном устройстве в доме №75, где расположен магазин и суши-бар.



«Поступила информация о взрывном устройстве в помещении суши-бара, расположенного на пересечении улиц Макатаева и Панфилова. Экстренными и оперативными службами города были проведены проверочные мероприятия. В том числе была осуществлена эвакуация персонала и посетителей. В результате информация о взрывном устройстве не подтвердилась, по данному объекту был дан отбой», - сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.



Также неизвестный сообщил еще об якобы заложенном взрывном устройстве на пересечении улицы Суюнбая и Баянаульская.

Оперативные подразделения полиции Алматы занимаются поиском человека, который сообщил данную информацию.