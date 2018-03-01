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Суши-бар «заминировали» в Алматы

20 Марта 2018 17:36 522
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Суши-бар «заминировали» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Район по улице Панфилова в Алматы перекрыли полицейские, пожарные и скорая помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По предварительной информации, неизвестный сообщил о взрывном устройстве в доме №75, где расположен магазин и суши-бар.

«Поступила информация о взрывном устройстве в помещении суши-бара, расположенного на пересечении улиц Макатаева и Панфилова. Экстренными и оперативными службами города были проведены проверочные мероприятия. В том числе была осуществлена эвакуация персонала и посетителей. В результате информация о взрывном устройстве не подтвердилась, по данному объекту был дан отбой», - сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Также неизвестный сообщил еще об якобы заложенном взрывном устройстве на пересечении улицы Суюнбая и Баянаульская.
Оперативные подразделения полиции Алматы занимаются поиском человека, который сообщил данную информацию.

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Ключевые слова: Алматы, МВД РК,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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