Супругов Храпуновых обязали явиться на допрос до 20 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывшего акима Алматы Виктора Храпунова, его супругу Лейлу Храпунову и их родственника Айяр Ильясов, которые не явились на допрос в минувший понедельник, обязали явиться до 20 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

В агентстве сообщили, что ранее В.Храпунов, его супруга и их родственник вызывались на 26 февраля для проведения допроса, однако в назначенное время они не явились и не уведомили о причинах, препятствующих явке.

«Для участия в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий подозреваемым Храпунову В.В., Храпуновой Л.К. и Ильясову А.К. необходимо в срок до 20 марта 2018 года явиться в административное здание Национального бюро по противодействию коррупции», - говорится в сообщении.

Напомним, Нацбюро расследуется уголовное дело в отношении бывшего акима города Алматы и Восточно-Казахстанской области В. Храпунова, его супруги Л. Храпуновой и их родственника А.Ильясова.

В антикоррупционном ведомстве отметили, что в настоящее время собранные следствием доказательства в совершении особо тяжких преступлений позволили квалифицировать деяния подозреваемого Храпунова В.В. по статьям 235 «создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней», 176 «присвоение и растрата вверенного чужого имущества», 177 «мошенничество», 193 «легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем», 307 «злоупотребление должностными полномочиями», 311 «получение взятки» УК РК.

«В связи с нахождением подозреваемых Храпунова В.В., Храпуновой Л.К. и Ильясова А.К. вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки, антикоррупционная служба, руководствуясь частью 8 статьи 206 УПК РК, с согласия прокурора публикует сообщение о квалификации их деяний в средствах массовой информации», - поясняется в сообщении ведомства.