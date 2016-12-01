Супермаркет посылок начал работать в Шымкенте  

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - "Казпочта" в Шымкенте теперь будет работать по новому, сообщает корреспондент МИА "Казинформ".

Центральное почтовое отделение в Шымкенте модернизировали. Теперь обслуживать клиентов будут по-новому.



Операционный зал после капитальной реконструкции разделен на несколько зон. Появились зал для физических лиц, корпоративных клиентов, супермаркет посылок, зона самообслуживания и даже обменный пункт. "В нашей области по такой обновленной системе будут работать 20 отделений "Казпочты". Считаю, что в канун Нового года - это хороший подарок", - сказал аким области Жансеит Туймебаев. Он, к слову, после короткой экскурсии по новым залам опробовал на деле супермаркет посылок и получил свою посылку. Вслед за акимом новый способ получения посылок опробовали и другие шымкентцы.









"Очень удобно стало. О посылке я узнал по СМС на сотовый телефон. Показываю это диспетчеру и сам забираю из ящика. Раньше же приходилось стоять в очереди и ждать иногда больше часа", - говорит клиент Берик Омирбаев.



В центральном операционном зале ежедневно специалисты обслуживают около 1000 клиентов, теперь будут еще больше, уверены сотрудники почты. Кроме того, сообщается, что в 10 районных центрах Южно-Казахстанской области были модернизированы оперативные центры управления.





