Суды и госорганы не всегда одинаково трактуют антимонопольное законодательство - судья

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Об ошибках в рассмотрении административных дел в сфере соблюдения антимонопольного законодательства рассказали на Евразийском антимонопольном форуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным, которые озвучил судья Верховного суда РК Денис Шипп, в 2017 году по статьям Кодекса об административных правонарушениях, касающихся соблюдения антимонопольного законодательства, казахстанскими судами рассмотрено 297 административных дел, что составляет одну тысячную всех рассмотренных судами административных дел.

«Наибольшее число зафиксировано в Астане, ЮКО и Акмолинской области. Большинство дел рассмотрено по статье 159 КоАП- «Монополистическая деятельность». Доля прекращенных дел в 2017 году составила 21%, что свидетельствует о различном понимании состава административного правонарушения судами и уполномоченными органами, составляющими протокол об административном правонарушении», - сказал Денис Шипп.

Кроме того, по статистике из 297 административных дел по части соблюдения антимонопольного законодательства вышестоящими судами отменено 10, изменено 4, что превосходит среднереспубликанские показатели по другим видам рассматриваемых дел.





«Судами в целом правильно применяются нормы КоАП и Предпринимательского кодекса. Ошибки судов связаны с неверной оценкой ими обстоятельств дела как нарушения антимонопольного законодательства. Мы считаем, что проведение совместных обучающих мероприятий с участием судей и уполномоченных в антимонопольной сфере органов уменьшит число необоснованных возбуждений дел об административных правонарушениях и приведет к сокращению дел, прекращенных после производства», -сказал Денис Шипп.