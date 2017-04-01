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Судиться с ФИФА намерен футбольный клуб из Атырау

Судиться с ФИФА намерен футбольный клуб из Атырау
6 Апреля 2017 05:20 326

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Футбольный клуб «Атырау» решение ФИФА о снятии 9 очков намерен опротестовать в спортивном арбитражном суде Лозанны, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

«Мы наняли адвоката с европейской лицензией, который подал жалобу в спортивный арбитражный суд в города Лозанны. Дело в том, что мы не согласны с решением ФИФА, поскольку задолженность  перед игроком и тренером погашена. Снятие очков, отбросившее команду вниз турнирной таблицы, сказывается на результатах команды, на настрое команды. Мы не будем сидеть, сложа руки, мы будем добиваться того, чтобы восстановить потерянные очки», - сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций  руководитель Атырауского областного  управления физической культуры и спорта Азамат Беккет.

Напомним,  9 очков  ФК «Атырау» был лишен  решением Дисциплинарного комитета ФИФА   после старта   в премьер-лиге чемпионата Казахстана 2017 года с минусовым показателем.  Свое  решение ФИФА  обосновала тем, что клуб не выплатил задолженность перед бразильским защитником Джонатасом и черногорским тренером Зораном Филиповичем, которые работали в ФК еще в 2012 году.  

Автор: А. Соколов
Ключевые слова: Атырауская область, Спорт,
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