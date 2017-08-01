Судебные эксперты Караганды пожаловались депутату Мажилиса на суды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На отсутствие тира для проведения экспертиз огнестрельного оружия по уголовным делам и невыплату командировочных со стороны судов пожаловались специалисты Института судебных экспертиз Карагандинской области приехавшей депутату Мажилиса Парламента Гульнаре Бижановой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Учреждение занимается проведением экспертиз в рамках гражданских, уголовных дел по заказу правоохранительных органов.

Сотрудники института отметили, что, несмотря на то, что институт юридически относится к Министерству юстиции, они не имеют классных чинов, как, к примеру, сотрудники учреждений юстиции. После 2003 года присвоение классных чинов сотрудникам институтов судебных экспертиз было приостановлено.

«Получается так, что в одном институте работают сотрудники, которые имеют чин, и те, которые не могут получить его, несмотря на выслугу лет, достижения в работе и уровень квалификации. С присвоением чинов увеличивалась бы заработная плата сотрудников. Это служило бы дополнительным стимулирующим фактором работы, способствовало бы уменьшению текучести кадров», - сказал исполняющий обязанности директора института Асет Рахимбеков.

По его словам, в институте нет тирового помещения для проведения баллистических экспертиз, то есть экспертиз огнестрельного оружия. Из-за этого приходится делать экспертизы в других местах, допуская перемещение вещественных доказательств, что небезопасно. Есть риск того, что вещественное доказательство потеряется или затрутся важные следы.





Прозвучала жалоба на суды, которые вызывают экспертов для допроса в суде, но не оплачивают командировочные. Эксперты вынужденно выезжают в рамках профессиональной деятельности в другие города. По их словам, оплачивать командировочные расходы должна принимающая, вызывающая сторона, то есть суд. Однако оплату приходится ожидать зачастую месяцами. Бывает так, что оплата не производится вообще.

«Также существует острая нехватка специалистов в сфере проведения судебной экономической экспертизы. На всю Карагандинскую область работает один сотрудник, судебной строительной экспертизы - всего два специалиста», - отметил исполняющий обязанности директора института Асет Рахимбеков.

Кроме этого, нет помещения для осмотра автотранспорта. Сотрудникам приходится осматривать автомобили на улице в жару и холод.

Одной из глобальных проблем системы Институтов судебных экспертиз является то, что не так давно была изменена форма собственности из ГУ (госучреждение) в РГП (республиканское госпредприятие). Таким образом, планируется, что институты должны стать самоокупаемыми предприятиями, то есть расходы на зарплату сотрудникам, развитие предприятий должны быть за счет средств, заработанных самими институтами. Такое положение дел, по мнению сотрудников, не должно быть присуще институтам по проведению экспертиз.

«Нам говорят: нам надо зарабатывать. Но нам не надо зарабатывать. Мы не плановое коммерческое производство. Нам нужно работать, качественно проводить экспертизы. Как мы можем повлиять на уровень дохода института и количество проводимых работ», - говорят работники предприятия.





Эти и другие вопросы были взяты в работу депутатом Мажилиса Гульнарой Бижановой. Она заверила, что ни одна из озвученных проблем не останется без внимания:

«Принятый закон «О судебно-экспертной деятельности» как раз и определил приоритетные направления развития и модернизации судебного экспертного обеспечения правоохранительной системы и призван решить ряд задач, в том числе по укреплению кадрового, материально-технического обеспечения органов судебной экспертизы, созданию условий для формирования научного потенциала судебных экспертов», - сказала депутат.