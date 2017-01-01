Суд в Южной Корее признал главу Samsung невиновным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Cуд Южной Кореи отклонил запрос на арест вице-президента компании Samsung Ли Чжэ Ёна, который оказался замешан в коррупционном скандале вокруг подруги президента страны, сообщает BBC.

Судья пришел к заключению, что достаточных оснований для ареста 48-летнего Ли Чжэ Ёна нет. Компания Samsung по личному распоряжению Ли Чжэ Ёна незаконно перечисляла крупные суммы на счета фондов, подконтрольных близкой подруге президента Чхве Сун Силь.

Ранее следствие установило, что Чхве Сун Силь незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. Именно с расследования деятельности этих фондов начался коррупционный скандал, приведший к объявлению импичмента президенту страны Пак Кын Хе. О решении суда стало известно около 5 утра по местному времени, после чего топ-менеджер Samsung смог отправиться домой. Он ожидал решения под стражей в течение 12 часов после завершения слушаний.

В компании Samsung заявили, что признательны суду за решение отклонить запрос о выдаче ордера на арест Ли Чжэ Ёна. На прошлой неделе он был вызван в прокуратуру на допрос, который продолжался 22 часа. Следствие считает, что компания Samsung перечисляла пожертвования в некоммерческие фонды, подконтрольные подруге президента Чхве Сун Силь, в обмен на покровительство руководства страны.

По данным следствия, крупнейшим из "доноров", перечислявших деньги в подконтрольные Чхве Сун Силь фонды, был концерн Samsung, который передал напрямую подруге президента несколько миллионов долларов на обучение ее дочери верховой езде в Германии. Ли Чжэ Ён формально занимает пост вице-президента Samsung. Однако после того, как его отец и президент компании Ли Гон Хи перенес инфаркт, Ли Чжэ Ён считается фактическим главой корпорации.