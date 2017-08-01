Суд Усть-Каменогорска отменил штраф в 17 млн тенге маслозаводу за ущерб природе

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Специализированный административный суд Усть-Каменогорска отменил постановление департамента экологии ВКО о вынесении штрафа в 17 млн. тенге АО «Май» за нанесенный природе ущерб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как уже сообщалось, с начала года пост государственного мониторинга РГП «Казгидромет» постоянно фиксировал превышение загрязняющих веществ по нескольким ингредиентам в районе Пристани. В дни безветрия концентрации сероводорода достигали 53, 7 м.р. ПДК.

После анализа полученных данных было определено, что наиболее вероятным источником загрязнения является маслозавод АО «Май». На предприятии была санкционирована внеплановая проверка, в процессе которой были зафиксированы стойкие превышения загрязняющих веществ на котле № 1, реконструированном под сжигание лузги.

За нарушение экологического законодательства и нанесение ущерба окружающей среде департамент экологии региона вынес предприятию штраф и начислил ущерб на сумму порядка 17 млн. тенге.

Руководством АО «Май» была подана жалоба в специализированный административный суд города Усть-Каменогорска на постановление департамента экологии ВКО о привлечения предприятия АО «Май» к административной ответственности.

Суд первой инстанции посчитал доводы руководства маслозавода убедительными, и удовлетворил их жалобу, не усмотрев в действиях предприятия никаких нарушений. С чем категорически не согласен департамент экологии ВКО.

«Чем было мотивировано постановление суда, посчитавшего неубедительными массовые многочисленные жалобы жителей этого района, подтвержденные инструментальными замерами лабораторий двух государственных структур, мы расскажем дополнительно. А сейчас департамент экологии ВКО уже готовит ходатайство о вынесении протеста на судебное постановление», - говорит Дмитрий Кавригин, руководитель департамента экологии ВКО.