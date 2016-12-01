Суд над сбежавшими во время теракта офицерами проходит в Актобе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Актобе судят бывших сотрудников войсковой части, на которую летом напали вооруженные террористы. Их обвиняют в том, что они якобы испугались за собственную жизнь и, вместо того чтобы вступить в бой с преступниками, решили спрятаться.

Как сообщает телеканал КТК, за нарушение уставных правил несения внутренней службы им теперь грозит до 5 лет тюрьмы.

Первое заседание состоялось 21 декабря. Один из подозреваемых Кайнарбек Тастанбеков не согласен с обвинением, а Кайргали Оразжанов уже частично признал вину.

5 июня, когда на войсковую часть 6655 напали вооруженные террористы, офицеры как раз заступили на дежурство. В два часа дня ворота режимного объекта протаранил многотонный автобус. Никто в части сразу не сообразил, что происходит. Мало того, ни офицеры, ни рядовые не были готовы к такому ЧП. Солдаты-срочники, которые тоже в то воскресенье стояли на дежурстве, и вовсе были безоружны. В руках у них были лишь резиновые дубинки.

«Со стороны КПП направлялись террористы, количество точно не могу сказать. Мы сразу забежали в штаб», - рассказал военнослужащий Рамазан Мусабаев.

В штабе в это время как раз находились подсудимые офицеры. По словам свидетелей, майоры Кайнарбек Тастанбеков и Кайргали Оразжанов побежали в туалет. За ними туда направились и рядовые, один из которых Сапар Досбол к тому времени был уже смертельно ранен.

Напуганные срочники заперлись, а дежурные офицеры выпрыгнули в окно. Следствие считает, что действия майоров были преступными.

«Не пресекая совершаемое правонарушение и не отражая нападение на воинскую часть путем применения пистолетов ПМ, в том числе в защиту рядовых Сапара, Шайсултана, оставили последних в помещении дежурной части, а сами убежали через окно туалета», - рассказал подробности гособвинитель Турегали Бакиров.

Однако Кайнарбек Тастанбеков утверждает, что он, напротив, следовал четкой инструкции: оповестил региональное командование, ДВД и даже спас двух подчиненных. Он уверен, что его не в чем упрекнуть. По его мнению, под суд должны пойти совсем другие люди.

«Там времени не было думать, кому-то инструктаж давать. Главное - не терять ни минуты, оповестить, потому что нас не оповестили. Нас застали врасплох. Есть центр управления ДВД, куда поступают все звонки, все происшествия там фиксируются. У них также имеются видеокамеры, которые по городу напичканы. Они по камере видели, но звонок не поступил», - заявил он.

Сослуживец Тастанбекова пока воздерживается от громких заявлений. Он признает вину в части того, что не применил оружия и не отстреливался от террористов.

Оба офицера женаты и имеют по несколько детей. Сразу после июньских терактов они уволились из войсковой части.