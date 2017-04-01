Судьи прочтут лекции студентам-юристам в Актау 

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау сегодня подписан меморандум о сотрудничестве между представителями Мангистауского областного суда и Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».







Подписанный документ предполагает на 100% обеспечить студентов юридических факультетов университета практикой в судах области, дать возможность им трудоустроиться, а также преподавание 8 судей, в том числе и председателя Мангистауского областного суда Жаксылыка Аланова, студентам в течение месяца.







Меморандум подписали председатель суда Жаксылык Аланов, ректор Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова Адильбек Ботабеков.







«Подписание меморандума - важный шаг в подготовке студентов. Важно внедрять научные исследования по отправлению правосудия в учебный процесс. Об этом и многом другом мы расскажем студентам во время лекций. Проработаем вопросы учебной и производственной практики, трудоустройства, организации публичных пресс-туров. Кроме того, предусмотрены экскурсии в районные и городские суды, где студенты ознакомятся с работой канцелярии, аудио- видеофиксацией судебных процессов и остальными нюансами работы», - рассказал председатель Мангистауского областного суда Ж. Аланов.



