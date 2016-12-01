Судьи Павлодара сдали макулатуру и помогли многодетной семье

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Павлодарские судьи помогли многодетной семье и купили предметы первой необходимости: одежду, продукты питания и новогодние подарки детям. Сотрудники выделили собственные средства и добавили к ним деньги, полученные от сдачи макулатуры, сообщает pavlodarnews.kz.

Мать-одиночка проживает совместно с восемью детьми, также в однокомнатной квартире с ней ютятся ее старшая дочь с двумя малышами. Судьи выяснили, что у детей нет места для выполнения уроков как такового, так как у семьи отсутствует даже кухня, на которой можно было бы поставить стол. Температура в помещении очень низкая.

В пресс-службе ведомства сообщили, что председатель, судьи и специалисты специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области взяли шефство над этой семьей Сергазиных, будут им и дальше оказывать поддержку.

Напомним, в Карагандинской области суды также избавились от ненужной бумаги, а вырученные от сдачи макулатуры деньги направили на благотворительность.