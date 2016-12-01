Субсидирование агрохимии пересмотрели в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане меняется система государственного субсидирования использования удобрений сельхозтоваропроизводителями. Об этом сегодня сообщила директор Департамента производства и переработки растениеводческой продукции Министерства сельского хозяйства РК Ажар Каджибекова на брифи6нге в СЦК.

«По развитию агрохимии у нас также субсидировались удобрения и гербициды. Но удобрения у нас субсидировались таким образом: если мы приобретаем удобрения отечественного производства, то субсидия выплачивалась в размере 50%, а если удобрения приобретались импортного производства, то субсидия выплачивалась в размере 30%. Для того, чтобы заинтересовать сельхозтоваропроизводителя в использовании качественных, хороших удобрений и пестицидов было принято решение, что нужно субсидировать не в процентном выражении, а субсидировать в абсолютном выражении», - сказала Ажар Каджибекова.

То есть теперь не будет разницы использует ли аграрий удобрения отечественного или импортного производства.

«Сельхозтоваропроизводитель приобретая то или иное удобрение, он уже точно знает - какую субсидию он получит, и в каком объеме. Дифференциация не будет проводиться по принципу импортное или отечественное, а только если это азотное удобрение с содержанием азота - то, несмотря на то - импортное или отечественное, он будет получать одинаковый норматив субсидирования. Норматив субсидий будет утвержден приказом Министерства сельского хозяйства», - пояснила Ажар Каджибекова.