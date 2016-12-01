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Субсидирование агрохимии пересмотрели в Казахстане

Субсидирование агрохимии пересмотрели в Казахстане
26 Декабря 2016 13:12 249

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане меняется система государственного субсидирования использования удобрений сельхозтоваропроизводителями.  Об этом сегодня сообщила директор Департамента производства и переработки растениеводческой продукции Министерства сельского хозяйства РК Ажар Каджибекова на брифи6нге в СЦК.

«По развитию агрохимии у нас также субсидировались  удобрения и гербициды. Но удобрения у нас субсидировались  таким образом: если мы приобретаем удобрения отечественного производства, то субсидия выплачивалась в размере 50%,  а если удобрения приобретались импортного производства, то субсидия выплачивалась в размере 30%.   Для того, чтобы заинтересовать сельхозтоваропроизводителя в использовании качественных, хороших удобрений и пестицидов было принято решение, что нужно субсидировать  не в процентном выражении, а субсидировать в абсолютном выражении», - сказала Ажар Каджибекова.

То есть теперь не будет разницы использует ли аграрий удобрения отечественного или импортного производства.

 «Сельхозтоваропроизводитель приобретая то или иное удобрение, он уже точно знает - какую субсидию он получит, и в каком объеме. Дифференциация не будет проводиться по принципу импортное или отечественное, а только если это азотное удобрение с содержанием азота - то, несмотря на то - импортное или отечественное,  он будет получать одинаковый норматив субсидирования. Норматив субсидий будет утвержден приказом Министерства сельского хозяйства», - пояснила Ажар Каджибекова.

 

 

Ключевые слова: Сельское хозяйство, Развитие АПК,
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