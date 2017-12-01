Стюардесса выпала из самолета на перрон во Внукове

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стюардессу авиакомпании Utair госпитализировали после падения из самолета на перрон столичного аэропорта Внуково, пишет ТАСС.

«Во время предполетной подготовки самолета, который готовился к вылету в Ханты-Мансийск, при закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и упала на перрон. Ее оперативно госпитализировали», - сказали в пресс-службе авиакомпании.

Utair выясняет причины случившегося и окажет своей сотруднице максимальную поддержку, отметили в пресс-службе.