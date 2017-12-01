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Стюардесса выпала из самолета на перрон во Внукове
24 Декабря 2017 11:31 759
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стюардессу авиакомпании Utair госпитализировали после падения из самолета на перрон столичного аэропорта Внуково, пишет ТАСС.
«Во время предполетной подготовки самолета, который готовился к вылету в Ханты-Мансийск, при закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и упала на перрон. Ее оперативно госпитализировали», - сказали в пресс-службе авиакомпании.
Utair выясняет причины случившегося и окажет своей сотруднице максимальную поддержку, отметили в пресс-службе.
Ключевые слова: СМИ,
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