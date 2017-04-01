Студенты Восточного Казахстана присоединились к борьбе с коррупцией

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Студенты Восточно-Казахстанского государственного университета имени С.Аманжолова присоеднились к акции против коррупции «Парасыз Болашаққа. Бірге!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотим научить молодежь быть всегда честными и твердо идти по этому пути. В ходе акции мы дали краткую информацию про коррупцию и способы борьбы с ней, - прокомментировал начальник отдела по воспитательной работе и социальным вопросам ВКГУ Руслан Абрасулин. -

Одним из таких способов борьбы с коррупцией может стать использование телефонов доверия».

«Сегодня среди молодежи по всей стране проводится акция в рамках формирования антикоррупционной культуры в обществе, формирования понятий нетерпимости к коррупции, нарушениям в данной сфере. Поэтому хочу выразить благодарность ВКГУ имени С.Аманжолова, ВКГТУ имени Д.Серикбаева, которые поддержали данную акцию, и, в первую очередь, молодежь университетов, потому что в будущем вы будете работать в госструктурах, на руководящих должностях, поэтому должны четко понимать, что вы должны противостоять любым проявлениям коррупции», - обратился к студенчеству руководитель управления противодействия коррупции департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ВКО Ренат Набиев.

«Мы всегда ждем от молодежи честности, и общими усилиями не дадим коррупции развиваться, - сказал магистрант ВКГУ Саят Тураров.

Студенты провели танцевальный флеш-моб и запустили в небо шары - символический знак борьбы с коррупцией.