Студенты ВКО разработали видеотур по сакральным местам Казахстана

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Студенты Казахстанско-Американского свободного университета презентовали видеоролик под названием «Сакральные места Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На церемонии отмечалось, что вопрос изучения сакральных мест Казахстана под эгидой программы «Рухани жаңғыру» актуален, поскольку главными факторами развития государства являются не только материальные и человеческие ресурсы, но и национальный дух. Для реализации поставленных задач необходима подготовка специалистов в области туризма для разработки и проведения туров по сакральным местам, а также грамотное освещение вопросов сохранения и популяризации историко-культурного наследия в СМИ. Поэтому немудрено, что над видеороликом совместно работали студенты специальностей «Туризм» и «Журналистика» университета.

«Для нас важно было, чтоб студенты данных специальностей работали и разрабатывали проект вместе. Они самостоятельно разрабатывали видеотур, верстали ролик. Работа конкретных туров и журналистское описание тех мест, которые есть в нашем регионе - дело нашего ближайшего будущего, - говорит заместитель начальника научно-исследовательского отдела КАСУ, один из руководителей проекта Татьяна Левина.

В видеоролике студенты рассказывают о таких сакральных местах, как мавзолей Есет батыра, мавзолей Айша биби, Аулие ағаш, мавзолей Ходжи Ахмета Яссави, источник Святой ключ. Они убеждены, что каждый житель Казахстана должен знать о священных местах, ведь это фундамент для будущего.