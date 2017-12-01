Студенты Экибастуза сняли видеоролики о полиции

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе провели конкурс видеоработ, посвящённых доблести полицейских и снятых студентами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Наряду с работами, отражающими деятельность полиции, были также ролики профилактического характера, социальные видеоролики, в которых студенты акцентировали внимание на актуальных, злободневных проблемах молодежи», - рассказали в департаменте внутренних дел Павлодарской области.









Необычные работы показали в актовом зале УВД Экибастуза. Конкурс был объявлен среди студентов колледжей города. Как сообщили в полиции, видеосюжеты оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли редактор Экибастузского городского телевидения Аман Жумагулов, редактор газеты «Семёрка» Наталья Бектемирова и начальник УВД Экибастуза Абай Жусупов.



«Ролики могли быть любого жанра и творческого решения (документальные, анимационные, музыкальные и так далее), в соответствии с тематикой конкурса, - отметили в ДВД. - Длительность ролика - не больше одной минуты».



Первое место присуждено Экибастузскому политехническому колледжу, второе - Экибастузскому гуманитарно-техническому колледжу, третье место - Экибастузскому горно-техническому колледжу имени К. Пшембаева. Все призёры награждены грамотами и отмечены денежными призами.



