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Студенты Экибастуза сняли видеоролики о полиции

25 Декабря 2017 13:47 580
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Студенты Экибастуза сняли видеоролики о полиции

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ  - В Экибастузе провели конкурс видеоработ, посвящённых доблести полицейских и снятых студентами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Наряду с работами, отражающими деятельность полиции, были также ролики профилактического характера, социальные видеоролики, в которых студенты акцентировали внимание на актуальных, злободневных проблемах молодежи», - рассказали в департаменте внутренних дел Павлодарской области.


Студенты Экибастуза сняли видеоролики о полиции

Необычные работы показали в  актовом зале УВД Экибастуза. Конкурс был  объявлен среди  студентов колледжей города. Как сообщили в полиции, видеосюжеты оценивало компетентное жюри, в  состав которого вошли редактор Экибастузского городского телевидения Аман Жумагулов, редактор газеты «Семёрка» Наталья Бектемирова и начальник УВД Экибастуза Абай Жусупов.

«Ролики могли быть любого жанра и творческого решения (документальные, анимационные, музыкальные и так далее), в соответствии с тематикой конкурса, - отметили в ДВД. - Длительность ролика - не больше одной минуты».

Первое место присуждено Экибастузскому политехническому колледжу, второе  - Экибастузскому гуманитарно-техническому колледжу, третье место - Экибастузскому горно-техническому колледжу имени К. Пшембаева. Все призёры награждены грамотами и отмечены денежными призами.

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Ключевые слова: МВД РК, Видео, Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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