Студенты Экибастуза сняли видеоролики о полиции
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе провели конкурс видеоработ, посвящённых доблести полицейских и снятых студентами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Наряду с работами, отражающими деятельность полиции, были также ролики профилактического характера, социальные видеоролики, в которых студенты акцентировали внимание на актуальных, злободневных проблемах молодежи», - рассказали в департаменте внутренних дел Павлодарской области.
Необычные работы показали в актовом зале УВД Экибастуза. Конкурс был объявлен среди студентов колледжей города. Как сообщили в полиции, видеосюжеты оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли редактор Экибастузского городского телевидения Аман Жумагулов, редактор газеты «Семёрка» Наталья Бектемирова и начальник УВД Экибастуза Абай Жусупов.
«Ролики могли быть любого жанра и творческого решения (документальные, анимационные, музыкальные и так далее), в соответствии с тематикой конкурса, - отметили в ДВД. - Длительность ролика - не больше одной минуты».
Первое место присуждено Экибастузскому политехническому колледжу, второе - Экибастузскому гуманитарно-техническому колледжу, третье место - Экибастузскому горно-техническому колледжу имени К. Пшембаева. Все призёры награждены грамотами и отмечены денежными призами.
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