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Студенты Акмолинской области на практике заработали более 1,5 млн тенге

Студенты Акмолинской области на практике заработали более 1,5 млн тенге
18 Августа 2017 12:26 190

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благодаря дуальной системе образования студенты Агротехнического колледжа №7 Есильского  района имеют возможность заработать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

«В 2016 году студенты заработали на практике более 1,5 миллиона тенге», - говорится в сообщении.

В 2015 году АТК №7 приступил к внедрению дуального образования по специальности «Организация питания». А в 2016 году были заключены и зарегистрированы в Палате предпринимателей Акмолинской области 39 трёхсторонних договоров (колледж-предприятие-учащийся) о дуальном обучении по данной специальности.

Студенты Акмолинской области на практике заработали более 1,5 млн тенге

Кроме того, ежегодно во время посевных работ и уборки урожая сельскохозяйственные предприятия принимают на профессиональную практику и обучающихся по специальностям «Фермерское хозяйство», «Сварочное дело». Востребованы практиканты по различным квалификациям:  трактористы, сварщики, бухгалтера,  повара.

«С учетом сезонных особенностей работы наших партнёров, принимающих на практику студентов колледжа, составлен и график учебного процесса Агротехнического колледжа №7. Период и продолжительность практики совпадают по времени с посевными и уборочными работами на сельскохозяйственных предприятиях», - комментирует заместитель директора колледжа по учебно-производственной работе Наталья Бойко.

Студенты Акмолинской области на практике заработали более 1,5 млн тенге

Количество предприятий, являющихся базами для прохождения профессиональной практики студентов, в настоящее время составляет около 40.

Наталья Бойко также рассказала, что приоритет остаётся за предприятиями, которые имеют современную материально-техническую базу, высококвалифицированных специалистов и уже длительное время на взаимовыгодных условиях предоставляют свою базу для прохождения практики студентам колледжа. 

Ключевые слова: Акмолинская область, Модернизация 3.0, Занятость - 2020, Образование, Акимат,
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