Студентов Актау научили выживать во время ЧС  

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау завершен цикл интерактивных уроков для студентов и школьников - это спецподготовка действий при ЧС разного характера, и на данный момент более 24 тысяч учащихся разного возраста прошли данный курс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Интерактивные уроки для школьников департамент ЧС проводит уже 7 лет, с 2009 года, за год они проведены для 24 тысяч 355 школьников разных школ. Спецподготовка студентов начата только в этом году, впервые.







«Занятия проводились сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, специалистами Центра медицины катастроф. Использовались мультимедийные средства, учебные медицинские манекены. Участники курсов научились оказанию первой помощи, причем, это целый спектр знаний: не только накладывание шины и выполнение искусственного дыхания, но и анализ состояния больного. Их учили останавливать кровотечения, выводить человека из анафилактического шока, ведь он развивается молниеносно, и действовать нужно незамедлительно. Также они научились поведению при землетрясении, на льду, на воде и так далее», - рассказала сотрудник пресс-службы департамента чрезвычайных ситуаций Мангистауской области Гулнара Ходжабекова.

Она отметила, что в целом курс направлен на то, чтобы не просто обучить, дать информацию, но и развить мотивацию к использованию полученных знаний, коммуникативные способности.

Всего курс по выживанию прошли 85 студентов Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова. Работа со студентами продолжится в следующем году.