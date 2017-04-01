Студентам медуниверситета в Семее устроили ярмарку вакансий 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В работе открывшегося сегодня в Государственном медицинском университете города Семей VI-го Съезда работодателей и Ярмарки вакансий принимают участие потенциальные работодатели со всего Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».







По словам Гульназ Танатаровой, руководителя деканата постдипломного и дополнительного образования, выпускники медицинского вуза очень востребованы на рынке труда, и на ярмарку и съезд приезжают со всего Казахстана представители акиматов, Министерства здравоохранения и его региональных управлений, главные врачи лечебных учреждений.







Вот уже шестой год подряд традиционные ярмарки вакансий вуз стал совмещать с проведением съезда работодателей, в рамках которого проходят круглые столы, дискуссии, встречи. Обсуждаются проблемы трудоустройства, подготовки выпускников, от работодателей здесь узнают потребности в медицинских кадрах, а также какие компетенции они хотели бы видеть в будущем у своих специалистов. Связь с работодателями налажена по всем специальностям, и с ними вуз согласовывает содержание своих учебных программ. При вузе работает Совет работодателей, говорит Танатарова.









Декан отмечает, что сегодняшнее событие имеет особенно важное значение для здравоохранения Восточно-Казахстанского и Павлодарского регионов, где дефицит медицинских кадров составляет 74 и более 45 соответственно. По-прежнему приоритетным направлением является реализация программы «С дипломом в село». И уже известно, что в этом году 165 выпускников, обучавшихся на основе сельской квоты и гранта акима, планируют трудоустроиться в сельской местности.









Всего же весной этого года ГМУ выпустит 682 специалистов. Выпуск специалистов готовится одновременно на 3 уровнях: бакалавриат, интернатура, резидентура.



Для полноты картины происходящего события Гульназ Танатарова подробно перечислила, какие и сколько медицинских кадров они подготовили. «На уровне бакалавриата выпускаются 86 человек - по специальностям «Сестринское дело», «Общественное здравоохранение», «Медико-профилактическое дело», «Фармация».









На уровне интернатуры выпускаются 503 человека по 6 основным специальностям, 432-м выпускникам предоставляется возможность трудоустроиться, а 71 (по специальностям «Педиатрия» и «Акушерство и гинекология») согласно требованиям ГОСО 2006 г. должны продолжить учебу в резидентуре после окончания интернатуры. На уровне резидентуры выпускаются 93 человека, из них - 8 психиатров, 23 педиатра, 4 лучевых терапевта, 2 онколога, 3 судебно-медицинских эксперта, 3 эндокринолога, 5 лучевых диагностов, 2 детских психиатра, 31 акушер-гинеколог, 12 анестезиологов», - сообщила она.









Процесс трудоустройства выпускников ведется в течение всего учебного года, и Ярмарка вакансий является финальным этапом этой процедуры. Ежегодно вуз проводит анкетирование работодателей, которое заполняется персонально на каждого выпускника. Анализ обратной связи от работодателей выпускников 2015- 2016 годов демонстрирует высокий уровень удовлетворенности качеством подготовки выпускников, пояснила декан. В течение учебного года организуются встречи работодателей с обучающимися, на которых потенциальные сотрудники могут ознакомиться с условиями труда и социальным пакетом, предоставляемым в регионе трудоустройства.









Описанный процесс трудоустройства осуществляется в соответствии с Дорожной картой 2017 года при активном содействии управления здравоохранения по ВКО, Департаментом науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Республики Казахстан, рассказала декан Гульназ Танатарова.





