Строителей отблагодарили за спасение детей при пожаре в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Строителей, спасших троих детей при пожаре в новостройке в Астане, отблагодарили в компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Без страховки, без экипировки, отважные ребята-строители, не мешкая ни секунды, бросились на помощь. Председатель правления BI Development Амангельды Омаров от лица нашей компании поблагодарил джигитов за спасенных детей и взрослых и вручил им денежные премии (...) Руслан Жалбаков, Жасулан Байсеитов, Акылбек Жахаимов, Руслан Бериков, Адильбек Дагыстан - сотрудники компании, рисковали жизнью (...) Стоит отметить, что строители не растерялись, вся спасательная операция проходила слаженно. Внизу сотрудники Otau Development Group (компании-застройщика) натянули тент, на случай, если бы не дай Аллах, кто-то сорвался», - говорится в сообщении компании.

По словам начальника отдела по PR стройкомпании Айнур Ашимовой, ожидается, что рабочих также наградит столичный акимат. В акимате пообещали предоставить информацию позже.

Напомним, 2 марта, в пятницу на 7 этаже в ЖК Nova City произошел пожар. Строители соседнего строящегося здания забрались в горящую квартиру из окна квартиры на 6 этаже и передавали друг другу детей. Видео поступка строителей быстро распространилось в социальных сетях.







