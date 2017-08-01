Строительство золотоизвлекательной фабрики завершают в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области завершается строительство золотоизвлекательной фабрики. Об этом информирует пресс-служба акима города Степногорска.

«На сегодня строительно-монтажные работы выполнены на 87 процентов, продолжается монтаж и обвязка оборудования главного корпуса, осуществлен монтаж подстанции ПС-35 кВ», - сообщили в региональной службе коммуникаций управления внутренней политики Акмолинской области.







По словам директора АО «ГМК «Казахалтын» Евгения Балашова, монтаж оборудования цеха элюирования завершен, начата подготовка к гидроиспытанию. Также ведутся земляные работы по строительству нового хвостохранилища. Стоимость проекта - 11 миллиардов 774 миллиона тенге. Производственная мощность проекта будет составлять 1,1 тонн сплава Доре в год, или 14 миллиардов тенге.







В строительстве задействовано 127 человек, а в период эксплуатации на фабрике будет трудиться 103 работника.







Необходимо отметить, что реализация проекта позволит переработать 6,3 миллиона тонн техногенно-минеральных образований и дополнительно получить 3,1 тонны сплава Доре.





