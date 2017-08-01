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Строительство золотоизвлекательной фабрики завершают в Акмолинской области

Строительство золотоизвлекательной фабрики завершают в Акмолинской области
15 Августа 2017 22:33 165

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области завершается строительство золотоизвлекательной фабрики. Об этом информирует пресс-служба акима города Степногорска.

«На сегодня строительно-монтажные работы выполнены на 87 процентов, продолжается монтаж и обвязка оборудования главного корпуса, осуществлен монтаж подстанции ПС-35 кВ», - сообщили в региональной службе коммуникаций управления внутренней политики Акмолинской области.


Строительство золотоизвлекательной фабрики завершают в Акмолинской области

По словам директора АО «ГМК «Казахалтын» Евгения Балашова, монтаж оборудования цеха элюирования завершен, начата подготовка к гидроиспытанию. Также ведутся земляные работы по строительству нового хвостохранилища. Стоимость проекта - 11 миллиардов 774 миллиона тенге.  Производственная мощность проекта будет составлять 1,1 тонн сплава Доре в год, или 14 миллиардов тенге.


Строительство золотоизвлекательной фабрики завершают в Акмолинской области

В строительстве задействовано 127 человек, а в период эксплуатации на фабрике будет трудиться 103 работника.


Строительство золотоизвлекательной фабрики завершают в Акмолинской области

Необходимо отметить, что реализация проекта позволит переработать 6,3 миллиона тонн техногенно-минеральных образований и дополнительно получить 3,1 тонны сплава Доре. 


Строительство золотоизвлекательной фабрики завершают в Акмолинской области
Строительство золотоизвлекательной фабрики завершают в Акмолинской области

 

Ключевые слова: Акмолинская область, Акимат, Строительство, ГПФИИР,
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