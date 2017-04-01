Строительство терминала прилета в аэропорту Усть-Каменогорска завершится в середине лета 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Аким ВКО Даниал Ахметов ознакомился с ходом реализации проекта нового терминала аэропорта Усть-Каменогорска. С запуском нового объекта в воздушной гавани областного центра увеличится частота выполняемых рейсов, будут привлечены новые авиаперевозчики, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр региона.

Строительство здания началось в сентябре прошлого года. Как сообщили подрядчики, в проекте они максимально используют материалы отечественных производителей. Ленточный транспортер и другое оборудование начнут устанавливать во второй половине мая.







«Аэропорт будет соответствовать всем международным стандартам, - сказал заместитель директора Усть-Каменогорского управления «Промтехмонтаж» Болатбек Сакалбаев. - В проекте учтена расстановка помещений, будет организована выдача багажа». Даниал Ахметов поручил особое внимание уделить качеству, предусмотреть в здании наружный тамбур, чтобы посетителям было комфортно.

«Если посмотреть на фасад имеющегося здания аэропорта, вроде бы все хорошо. Но здесь дедовским методом люди вытаскивают багаж, работники проверяют бирки. Это же возврат в прошлый век. Теперь все будет нормально, - отметил он.







После завершения строительства в Усть-Каменогорске откроется современный терминал прилета с пропускной способностью 200 человек в час, соответствующий международным требованиям. Это позволит увеличить частоту выполняемых рейсов и привлечь новых авиаперевозчиков, следующих по маршрутам «Казахстан-Европа - страны Юго-Восточной Азии».