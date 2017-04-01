Строительство нового микрорайона в Таразе имеет 90% казахстанское содержание

ТАРАЗ. КАЗАХСТАН - В массиве «Арай» города Тараза строится новый микрорайон, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Тараза.

Строительство многоквартирных жилых домов в новом массиве «Арай» началось в 2014 году на территории в 14 гектаров. В 2015 году в массиве возвели и сдали в эксплуатацию два 65-квартирных жилых дома по линии «Жилстройсбербанка». Жилье получили участники Великой Отечественной войны, государственные и военнослужащие, бюджетные работники, многодетные семьи, дети-сироты. В 2016 году, в дни празднования 25-летия Независимости РК, ключи от квартир в новом доме, построенном по программе «Нурлы жол», получили еще 80 семей.

Сейчас в массиве «Арай» ведется строительство 12-ти 5-этажных жилых домов по 80 квартир, строительство которых началось в 2016 году. Часть домов сдадут в мае нынешнего года. Строительство двух новых домов начали предприятия «Бином» и «Агроспецстрой» в марте этого года, их завершение намечено на 2018 год. В общей сложности Тараз получит 960 квартир.



Аким Тараза Рустем Даулет осмотрел ход строительства, побеседовал со строителями и остался доволен увиденным.



По словам директора ТОО «Жамбылхимстройинженеринг» Юрия Минакова, компания уже завершает один 80-квартирный пятиэтажный дом общей площадью 6 128 квадратных метров.



«Сейчас мы ведем отделочные чистовые работы, ставим входные и внутренние двери. Газовики и сантехники закончили свою работу, идет отделка. Материалы, которые мы используем, практически все местного производства, то есть казахстанское содержание соблюдается. Исключение составляет только сантехника, качественную еще не делают в Казахстане, поэтому приходится заказывать в России и Беларуси. Но 90% материалов, применяемых в строительстве, местного производства. Наша фирма уже построила в таразском микрорайоне «Байтерек» пять жилых домов и четыре - в микрорайоне «Астана», - отметил Юрий Минаков.



По данным акимата города Тараза, в 2016 году для обеспечения жильем молодых семей и жителей города в Таразе построено 107,6 кв. метров жилья. В 2017 году в областном центре намечено строительство 11 домов по линии «Жилстройсбербанка» и компании «Байтерек девелопмент».