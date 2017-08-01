Строительство 48-квартирных таунхаусов планируется в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в рамках программы «Нұрлы жер» планируется строительство 48-квартирных таунхаусов. Дома будут построены в рамках пилотного проекта программы «Развитие индивидуального жилищного строительства». Общая площадь коттеджного городка составит 6 тыс. кв.м. Сдать объекты планируют до конца года, сообщает пресс-служба ЖССБК.

За организацию строительства и подведение инженерных коммуникаций отвечает городской акимат, а выкупить готовые дома по льготной ставке поможет ЖССБК. Об этом договорились председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова и аким Алматинской области Амандык Баталов, подписав сегодня меморандум о сотрудничестве.

«В регионе на получение земельных участков стоит 26 000 человек. Это сельские жители, которые хотят улучшить свои жилищные условия, - врачи, учителя, работники бюджетных сфер. Все они хотят иметь собственное жилье, жить в добротных домах. И программа «Нұрлы жер» дает им такую возможность. Скоро, кроме полагающихся им по закону 10 соток земли, они получат еще и уютный коттедж стоимостью 120 000 тенге за 1 квадратный метр», - отметила Ляззат Ибрагимова.

После подписания меморандума глава Жилстройсбербанка вручила ключи новоселам, получившим свое жилье в рамках программы «Нұрлы жол». Дом на 168 квартир построен в новом, Юго-Западном районе Талдыкоргана. Квартиры в нем реализованы как среди очередников акимата, так и среди вкладчиков банка по цене 140 000 тенге за 1 кв.м.

«Раньше я думала, что накопить на свое жилье невозможно. Но когда у меня на счету собрался 1 миллион 700 тысяч тенге, то есть 30% от стоимости жилья, подала заявление на участие в пуле покупателей квартир и прошла в него. На недостающую сумму я получила займ. Теперь первые пять лет буду платить по 37 000 тенге, затем эта сумма стане еще меньше», - рассказывает вкладчица ЖССБК Бакыт Ахметова.

Отметить новоселье до конца года в Алматинской области смогут еще 672 семьи. В регионе планируют сдать 6 домов, четыре из них - в Талдыкоргане, еще по одному дому в Каскелене и в поселке Отеген Батыра Илийского района.

В общей сложности на собственное жилье в Алматинской области копят 42 000 человек.