Строить дома из местных стройматериалов рекомендует аким Северного Казахстана

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В районе имени Г.Мусрепова аким Северо-Казахстанской области посетил местные предприятия, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

50-квартирный жилой дом по программе «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2020 годы» возводят в районе. В строительстве объекта задействовано 90% казахстанского содержания, используются и материалы, произведенные в районе имени Г.Мусрепова.

Сдать дом в эксплуатацию планируют уже в сентябре. Всего в районе намерены построить в этом году 8100 кв.м жилья.







Акиму области продемонстрировали строительные материалы и мебель местного производства. Глава региона отметил, что строить дома в регионе должны из собственных материалов.

«Мы хотим, чтобы максимально наши предприятия были загружены, чтобы они платили налоги, чтобы мы выпускали продукцию. Почему у нас нет кирпича своего? Почему мы отдаем свои деньги на сторону? Мы можем делать сэндвич-панели у себя на заводах. Вот у нас есть госзаказ - мы будем отдавать его своим компаниям. Щебень собираем на стороне, в Акмолинской области. Хотя у нас есть свои щебневые заводы, свои материалы - это неправильно. Наши деньги должны оставаться у нас в области», - сказал Кумар Аксакалов.