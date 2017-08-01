Стрельба на свадьбе в ЮКО: ранены две женщины 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ЮКО после стрельбы на свадьбе были ранены две женщины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

15 августа ночью перед рестораном в селе Аксукент произошла перестрелка. Группа молодых людей для привлечения внимания гостей произвела несколько выстрелов в воздух из неустановленного оружия.





«В результате осечки оружия произошел выстрел, который рикошетом от автомашины «Бентли» попал в двух женщин, 1952 и 1996 г.р. Потерпевшие с полученными травмами обратились в районную больницу за медицинской помощью, но вскоре были отпущены домой», - говорится в сообщении.

Задержаны трое подозреваемых, 1992, 1993 и 1996 года рождения, жители ЮКО, двое из которых ранее судимы. При обыске в доме одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья 12 калибра, два травматических пистолета и патроны различного калибра. У второго подозреваемого из салона автомашины «Мерседес» изъяли обрез охотничьего ружья 16 калибра.





Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУВД, возбудили уголовное дело по двум статьям УК РК: 293 «Хулиганство» и 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Подозреваемые водворены в ИВС. Проводится досудебное расследование.