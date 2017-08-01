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Стрельба на границе: полиция задержала всех контрабандистов

Стрельба на границе: полиция задержала всех контрабандистов
19 Августа 2017 06:21 266

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полиция Жамбылской области задержала всех нарушителей, пытавшихся пересечь казахстанскую границу. Об этом в интервью телеканалу «Астана» рассказал замглавы КНБ, директор Пограничной службы Дархан Дильманов. 

Контрабандисты, занимавшиеся перегоном лошадей из Кыргызстана, скрывались почти неделю.

Как сообщалось ранее, Казахстан усилил государственную границу с соседней страной после чрезвычайного происшествия. На режимный участок были переброшены дополнительные силы. Стрельба произошла на заставе «Жасоркен» в Жамбылской области. В ночь на 13 августа приблизительно около 20-ти человек пытались пересечь границу с казахстанской стороны, перерезав металлическую сетку.

Военнослужащие сделали предупредительный выстрел в воздух, но нарушители не подчинились требованиям. После чего пограничники открыли огонь по контрабандистам. Был убит 1 человек. Он получил смертельную рану. Погибшим оказался гражданин Казахстана, 30-летний житель села Жасоркен.

Дархан Дильманов, заместитель председателя КНБ РК, директор пограничный службы, сообщил:

- В отношений нашего военнослужащего солдата срочной службы также возбуждено уголовное дело. Но мы надеемся, что следственные органы они разберутся и примут правильное решение. Все лица, которые были задействованы в нарушении, все лица которые нанесли повреждение инженерно-техническим сооружением пограничной службы, на данном участке они выявлены, сейчас ведутся опросы, допросы следственное мероприятия. Я думаю, в ближайшее время результаты будут озвучены.

 

Ключевые слова: Жамбылская область, КНБ РК, МВД РК,
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