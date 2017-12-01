Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -10 °С
Алматы: 2 °С
USD 333.32 EUR 395.45
RUB 5.74 CNY 50.98
Новости
Вся лента >>>

Стратегию по расширению связей с азиатскими странами предложил разработать мажилисмен

25 Декабря 2017 14:23 431
Поделиться:
Стратегию по расширению связей с азиатскими странами предложил разработать мажилисмен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Маулен Ашимбаев предлагает разработать долгосрочную стратегию по расширению торгово-экономических связей с азиатскими странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такое предложение он озвучил на Правительственном часе в Мажилисе, где рассматривался вопрос о внешней политике Казахстана на Азиатском направлении.

«Соответствующим государственным органам было бы целесообразно сформулировать долгосрочную стратегию по расширению торговых и экономических связей с азиатскими странами, в том числе по экспорту казахстанской сельскохозяйственной продукции», - сказал Маулен Ашимбаев.

По его словам, Казахстан на сегодня тесно сотрудничает только с Китаем из азиатских стран. Согласно озвученным данным, с 2005 года в экономику страны было привлечено более 250 млрд долларов США инвестиций и в первую десятку инвесторов входит только одна азиатская страна - это КНР. Тогда как по прогнозам экспертов к 2050 году в 20 лидирующих мировых стран войдут 12 азиатских стран.


Стратегию по расширению связей с азиатскими странами предложил разработать мажилисмен 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Мажилис,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Оставить комментарий
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив