Стратегию по расширению связей с азиатскими странами предложил разработать мажилисмен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Маулен Ашимбаев предлагает разработать долгосрочную стратегию по расширению торгово-экономических связей с азиатскими странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такое предложение он озвучил на Правительственном часе в Мажилисе, где рассматривался вопрос о внешней политике Казахстана на Азиатском направлении.

«Соответствующим государственным органам было бы целесообразно сформулировать долгосрочную стратегию по расширению торговых и экономических связей с азиатскими странами, в том числе по экспорту казахстанской сельскохозяйственной продукции», - сказал Маулен Ашимбаев.

По его словам, Казахстан на сегодня тесно сотрудничает только с Китаем из азиатских стран. Согласно озвученным данным, с 2005 года в экономику страны было привлечено более 250 млрд долларов США инвестиций и в первую десятку инвесторов входит только одна азиатская страна - это КНР. Тогда как по прогнозам экспертов к 2050 году в 20 лидирующих мировых стран войдут 12 азиатских стран.



