Страны ОПЕК начали снижать добычу нефти

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти, входящий в ОПЕК, с конца октября 2016 года по начало января снизила суточную добычу как минимум на 486 тыс. баррелей- примерно до 10,058 млн барр. в сутки (на 4,6%). Об этом сообщил Росбалт со ссылкой на The Wall Street Journal.

Таким образом, саудиты полностью выполнили свои обязательства по сокращению добычи в рамках договоренности, заключенной странами ОПЕК 30 ноября 2016 года (в общей сложности должны снизить суточную добычу на 1,2 млн барр. до 32,5 млн барр.), «если даже не больше» обещанного, сказал собеседник газеты.



Министерство нефтяной промышленности Ирака, который занимает второе место по добычи нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии, приступило к сокращению добычи нефти, заявил накануне, 5 января, глава ведомства Джаббара аль-Лаиби. Ирак пообещал сократить добычу на 210 тыс. барр. (на 4,5%) до 4,351 млн барр., пишет РБК.



В среду, 4 января, еще один член ОПЕК, Кувейт, сообщил, что местная корпорация Kuwait Petroleum Corporation также намерена в рамках договоренности снизить добычу на 131 тыс. барр. - до примерно 2,75 млн барр. в сутки. Компания намерена снизить и экспорт нефти в первом квартале 2017 года, сообщают кувейтские СМИ.



О начале сокращения добычи заявляют и страны, которые не входят в картель, но 10 декабря присоединились к ее договоренности - 11 стран согласились снизить производство примерно на 0,6 млн барр. в сутки, из них половину (0,3 млн барр.) взяла на себя Россия. Так, Оман, добывающий 1,01 млн барр. в сутки, с 1 января снижает добычу на 45 тыс. барр в сутки (это на 5 тыс. барр в сутки выше плана), сказал глава маркетингового департамента министерства нефти страны Али аль-Риями.



Россия намерена выполнять свои обязательства по сокращению добычи постепенно: к марту добыча должна снизиться на 200 тысяч барр. в сутки, а только к концу апреля - на 300 тыс. барр. в сутки, говорил министр энергетики РФ Александр Новак в декабре 2016 года. По итогам 2016 года в России было добыто 547,499 млн т нефти и газового конденсата, на 2,5% больше, чем годом ранее. Это рекордный показатель с момента распада СССР.



Цены на нефть Brent на новостях о сокращении добычи в странах ОПЕК и не входящих в картель государствах выросли с 30 декабря 2016 года по 6 января на 0,56% с $56,74 до $57,06 за барр.