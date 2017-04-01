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Страны G7 хотят получить доступ к зашифрованной переписке в интернете

Страны G7 хотят получить доступ к зашифрованной переписке в интернете
11 Апреля 2017 18:13 143

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - Главы МИД стран «семерки» намерены добиваться от бизнеса и промышленности получения доступа к зашифрованной переписке в интернете. Об этом говорится в опубликованной итоговой декларации встречи министров иностранных дел стран Группы семи в Лукке (Италия), передает ТАСС.

Они отмечают, что использование сервисов обмена сообщений со сквозным шифрованием представляет препятствует борьбе с терроризмом. При этом правительства хотят получить «систематический доступ» к данным пользователей.

«Растущая популярность сервисов обмена сообщениями со сквозным шифрованием делает содержание (переписки) недоступным для правоохранительных органов, служб безопасность и разведывательных организаций», - констатируется в документе.

«Мы намерены в сотрудничестве с компаниями и другими партнерами найти решение, которое позволит правительствам на законных основаниях и на систематической основе, по запросу уполномоченных властей получать критически важные данные», - подчеркивают министры иностранных дел.

Ключевые слова: Интернет, Безопасность,
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