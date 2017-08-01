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Столкнувшемуся с тепловозом водителю авто в Мангистау грозит штраф

Столкнувшемуся с тепловозом водителю авто в Мангистау грозит штраф
13 Августа 2017 16:50 272

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столкнувшемуся с тепловозом водителю иномарки грозит штраф, сообщает lada.kz

По факту ДТП, как отмечают в ДВД Мангистауской области, в отношении водителя 1990 года рождения ведется досудебное расследование по статье 610 КоАП РК. Позже станет известно, какую часть статьи инкриминируют правонарушителю.

Напомним, столкновение произошло на Т-образном перекрёстке по дороге в Морпорт при повороте на АТЗ и МАЭК. Водитель автомобиля, по предварительным данным, не увидел и не услышал тепловоз.

 

Ключевые слова: Мангистауская область, Происшествия,
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