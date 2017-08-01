Столкнувшемуся с тепловозом водителю авто в Мангистау грозит штраф

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столкнувшемуся с тепловозом водителю иномарки грозит штраф, сообщает lada.kz.

По факту ДТП, как отмечают в ДВД Мангистауской области, в отношении водителя 1990 года рождения ведется досудебное расследование по статье 610 КоАП РК. Позже станет известно, какую часть статьи инкриминируют правонарушителю.

Напомним, столкновение произошло на Т-образном перекрёстке по дороге в Морпорт при повороте на АТЗ и МАЭК. Водитель автомобиля, по предварительным данным, не увидел и не услышал тепловоз.