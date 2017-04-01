Столкновение поездов в Москве произошло из-за отказа тормозной системы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столкновение пассажирского поезда с электричкой, по предварительным данным, произошло из-за отказа тормозной системы.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.

"По результатам первоначальных следственных действий, в том числе после допросов машинистов, версия о том, что экстренное торможение локомотивной бригадой электропоезда применено в целях предотвращения наезда на пешехода, не подтверждается, и было обусловлено отказом его тормозной системы", - сказала она.

По словам Петренко, в целях проверки данной версии следствие уже изъяло документы о техническом обслуживании состава. В то же время следовали проверяют все возможные версии столкновения.



В то же время следовали проверяют все возможные версии столкновения.



Петренко сообщила, что уже "осмотрены основные части поврежденных составов, изъяты важные документальные и материальные источники, назначены экспертные исследования, осуществляются допросы очевидцев и иных свидетелей, уточняются списки пострадавших".



Как сообщили ранее корреспонденту МИА "Казинформ" в Главном Управлении МЧС России по городу Москве, казахстанцев среди пострадавших от столкновения поезда сообщением «Москва - Брест» и электрички нет.



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