Столичные ветераны обсудили основные направления программ «Рухани жаңғыру»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в Астане активно обсуждаются основные направления программы «Рухани жаңғыру». Внести свою лепту в реализацию программы Елбасы стремятся и члены ветеранских организаций города, сообщается на сайте акимата столицы.

Так, в совете ветеранов района «Есиль» состоялось расширенное заседание президиума и председателей первичных ветеранских организаций по обсуждению статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и программы «Рухани жаңғыру».

В ходе встречи рассмотрены основные направления деятельности комиссий районного совета ветеранов - организационно-методической, по патриотическому воспитанию молодежи и межнациональному согласию, по социально-бытовым вопросам. С докладами выступили руководители комиссий - Марат Исажанов, Салман Геров и Галина Дырив.

«Ежедневная работа совета ветеранов - это работа с населением. Принять людей, проконсультировать, поставить на учет, навестить заболевших, помочь в решении вопросов обратившихся пенсионеров - это лишь малая часть повседневных забот активистов ветеранского движения. Не забывают они и об организации досуга для пожилых. Пенсионеры ходят на концерты, экскурсии, посещают выставки и театры, участвуют в конференциях и спортивных соревнованиях. В районе функционируют мини-центры. Создан свой творческий коллектив, отмечают представители районного совета ветеранов.

На сегодня в совете ветеранов района «Есиль» насчитывается 100 первичных организаций, которые охватывают 14 500 пенсионеров. В районе проживает 8 участников Великой Отечественной войны, 488 тружеников тыла, 490 многодетных матерей. Вся работа направлена на то, чтобы ни один пенсионер не остался без должного внимания и поддержки.