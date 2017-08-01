Столичные школьники завоевали четыре золотые медали на олимпиаде в КНР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась торжественная церемония закрытия XVII западно-китайской математической олимпиады. Олимпиада проходила с 11 по 16 августа 2017 года в городе Наньчун провинции Сычуань, КНР, сообщает медиацентр акимата Астаны.

В олимпиаде приняли участие 345 юных математиков из Китая, Индонезии, Филиппин, Сингапура и Казахстана.

Сборную команду Казахстана представляли четверо учащихся из специализированных школ для одаренных детей. По итогам олимпиады в копилке сборной Астаны четыре золотые медали. Одну из них завоевал учащийся 10 класса лицея-интерната «Бiлім-инновация» г. Астаны Құдайбергенов Алихан. Алихан показал очень высокие результаты.

«Мы очень рады и гордимся достижениями наших ребят», - отмечают специалисты республиканского научного центра «Астана дарыны».