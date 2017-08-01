Столичные дизайнеры заняли призовые места на модном этническом марафоне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В выходные на сцене столичного Дворца «Жастар» впервые состоялся Международный этнический модный марафон известных дизайнеров из Украины и Казахстана, организованный в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, передает медиацентр столичного акимата.

Инициатором марафона выступила Ассамблея народа Казахстана Астаны.

Международный этнический модный марафон стартовал с показа украинской коллекции Олеси Вакуленко «Древо Жизни». Это коллекция женских платьев прет-а-порте с авторской ручной росписью по мотивам украинского народного искусства. Основной акцент направлен на богатый орнаментальный декор, который сочетается с простым и практичным кроем моделей, что позволяет носить такие платья и в обыденной жизни, и для торжественных случаев.

Казахстанских дизайнеров представляли Майя Ди с коллекцией «Ұлы дала маржаны», Акбота Токтасынова показала коллекцию под названием «Кыз Жибек», образ которой является олицетворением женственности, красоты и силы в народном творчестве казахского народа. Марат Еримбетов из Шымкента подготовил эксклюзивную коллекцию под названием «Голос камня». Петропавловск представляла Айкумис Бекзат, которая привезла модную коллекцию «Айару». Индира Оразбек презентовала оригинальную коллекцию с национальными казахскими орнаментами. Дизайнерами Наетовой Г. и Байжановой Ж. продемонстрированы коллекции «Тумар ханша» в стиле этнофэнтези и «Акбата».

В программе этнического модного марафона выступили артисты казахстанской эстрады и творческий коллектив ОО «Общество украинцев «Оберег».

Также прошла лотерея с розыгрышем дизайнерских аксессуаров, организована выставка-ярмарка, на которой были представлены авторские картины, дополнившие атмосферу марафона элементами народного творчества.

По итогам марафона первое место заняла Олеся Вакуленко, дизайнер из Харькова, член Национального союза мастеров народного искусства Украины. Второе место - Акбота Токтасынова, молодой столичный дизайнер. Третье - магистр дизайна Марат Еримбетов.