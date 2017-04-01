Стоимость услуг столичного аэропорта не будут увеличивать в 2017 году - МИР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стоимость на услуги столичного аэропорта не будет увеличиваться в текущем году. Об этом сегодня сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С января этого года в соответствии с законами, принятыми в прошлом году, функции отраслевого регулятора перешли в Комитет гражданской авиации. То есть, утверждением тарифов на аэропортовые услуги также будет заниматься министерство и Комитет», - сказал Женис Касымбек, отвечая на вопросы депутатов в ходе Правительственного часа в Мажилисе Парламента РК.

Глава МИР отметил, что в текущем году повышения цен на эти услуги не ожидается.



«На это год мы не планируем изменения уровня этих тарифов по Астане. Хотя, если честно признаться, последние четыре года мы не повышали тарифы, не смотря ни на девальвацию, ни на что - тарифы на аэропортовые услуги не изменялись», - добавил Женис Касымбек.